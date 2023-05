Il letto del Po La clamorosa gaffe di Ursula | cosa le scappa di bocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo ladi Timmermans all'Europarlamento c'è da registrare un'uscita infelice della numero uno della Commissione europea,von der Leyen. Mentre il vicepresidente olandese aveva ricattato gli europarlamentari- «se non votate per intero il Green deal niente via libera alle tecniche di evoluzione assistita per i vegetali» - la capa dell'Eurogoverno si è prodotta a sua volta in unaparlando a Venezia, ad un evento organizzato dalla Biennale dedicato al nuovo Bauhaus. Un contesto informale che deve aver indotto la politica tedesca a uscire dal copione ufficiale. «Il nostro piano per la ripresa, Next Generation Eu», ha spiegato, «prevede 6 miliardi di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato ildel fiume Po, con interventi di rimozione del ...