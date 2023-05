Il Leicester retrocede in Championship

(Di domenica 28 maggio 2023) di Niccolò Righi Non c'è un lieto fine questa volta per ilche, a distanza di 7 anni da quel 15 maggio 2017, quando Claudio Ranieri, Jamie Vardy, Ngolo Kante e tutti gli altri eroi foxies ...

Va in Conference, come detto, l'Aston Villa, mentre a salutare la Premier sono, Leeds e Southempton.anche il Leeds, si salva l'Everton Ilha chiuso al terzultimo posto, con 34 punti, a - 2 dall'Everton che si è salvato in extremis grazie alla vittoria per 1 - 0 sul Bournemouth ...Commenta per primo Il- dopo 10 stagioni consecutive in massima serie -in Championship . Il secondo club nella storia della Premier a scendere di categoria, avendo almeno un titolo nazionale in bacheca.

A distanza di sette anni dallo storico titolo di Claudio Ranieri, il Leicester è retrocesso in Championship assieme al Leeds. Aston Villa in Conference ai danni del Tottenham.