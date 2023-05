Il Lecce vola sulle ali di Colombo | è salvezza | psicodramma Verona | CLASSIFICA

(Di domenica 28 maggio 2023) Falcone para un calcio di rigore a Gytkjaer,trasforma un penalty al 101? minuto: ilbatte 0-1 il Monza alla penultima giornata e centra la. Finale rocambolesco all’U Power Stadium di Monza con i salentini che a tempo ormai scaduto esplodono di gioia grazie alla rete del bomber scuola Milan. Adesso laè un discorso a due fra Spezia e. E proprio gli scaligeri masticano amaro. Nel lunch match odierno il, avanti con Ngonge, sembrava ormai sicuro dei 3 punti, ma ancora una volta, in pieno recupero, arriva la rete che cambia le sorti della sfida. Questa volta in peggio. Stojanovic firma l’1-1 a tempo scaduto e fa piombare ilnell’incubo: gialloblu e Spezia a quota 31, discorsorinviato ...

Una gara che può valere un'intera stagione, che potrebbe rappresentare lo spartiacque verso la permanenza in serie A. Ila Monza, formazione imbattuta da otto giornate, con l'obiettivo dichiarato di aggiungere un altro tassello, forse quello determinante, alla scalata verso la salvezza. E sul volo diretto a ...... il Napoli è come sempre votato all'attacco, ilè aggressivo e recuperata palla,verticalizza ... Si ripete, stavolta Colombo cambia angolo, Meretalla sua sinistra e para. Il Napoli si sveglia ...consecutivo e salvezza sempre più a rischio in attesa anche- Spezia di domani. A Bergamo ... L'Atalanta non molla e Hojlund sfiora il gol di testa con Montipò chesulla destra. Si riparte ...

Lecce, tennis serie C: la squadra femminile vola alle fasi nazionali e si gioca la B ai play off quotidianodipuglia.it

Il Lecce si salva grazie al rigore di Colombo a tempo scaduto, il Verona pareggia 1-1 con l'Empoli e rischia di retrocedere ...Al Picco i granata travolgono la squadra di Semplici, sempre più a rischio retrocessione. Decidono le reti di Ricci, Ilic e Karamoh oltre all’autogol di Wisniewski. A fine primo tempo partita sospesa ...