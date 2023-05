Il Giovane Ispettore Morse 5 su Giallo verso il finale di stagione con gli episodi del 28 maggio e 4 giugno

(Di domenica 28 maggio 2023) Torna in onda Il5 su: stasera, domenica 28, va in onda il quinto nonché penultimodi. La serie tv, il cui titolo originale è Endeavour, è tratta dai romanzi di Colin Dexter. La storia è ambientata tra il 1965 e il 1972, e ruota attorno alla carriera giovanile dell’Endeavour. Quest’ultimo ha abbandonato l’Università di Oxford al terzo anno senza laurearsi, e ha deciso di entrare nella polizia alle dipendenze dei suoi superiori Thursday e Bright. Di seguito la trama dell’o 5×05 dal titolo Quartetto, in onda stasera:indaga sull’assassinio di un concorrente a un evento internazionale e uno spettatore, un ...

Come ha ricordato Sergio Soave, presidente della Fondazione CrSavigliano, che dagiocava in ... Il taglio del nastro è stato fatto da don Leonardo Mancini ,dei Salesiani di Piemonte e ...L'è morto in Lombardia, dove da mesi era ricoverato dopo un intervento alla testa, che ... Sauna, nella sua Gela, svolgeva anche attività sociali: scout da, giornalista sportivo, ...Anche questo film di Vadim lo feci per sentirmi vicina a mia madre che si è suicidata quando ero moltoe nel film il mio personaggio si toglie la vita. Una squillo per l'Klute. Nel '...

Il giovane ispettore Morse-Quartetto su Giallo - Guida TV Guida TV

Le classi 2°D e 2°F del liceo scientifico "Galilei" hanno partecipato a una conferenza tenuta dall’ispettore della polizia Stefano Ronconi, in collaborazione con la professoressa Francesca Serafini, d ...Incontro con la diva che scherza sui "difetti" dell'età ma è pronta a dare consigli ai molti giovani presenti. Primo fra tutti: ...