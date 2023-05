Il duetto inaspettato di Vittorio Sgarbi e Al Bano sulle note di “Felicità” – Il video

(Di domenica 28 maggio 2023) Unspunta su TikTok.e Alcantanodi, il celebre cavallo di battaglia del cantautore pugliese. I due si sono ritrovati sul palco della Milanesiana, il festival itinerante ideato e diretto da Elisabettache, giovedì scorso, ha fatto tappa anche a Bassano del Grappa, al teatro Jacopo Da Ponte. Il sottosegretario alla Cultura ha voluto “incantare” i presenti chiudendo la serata come nessuno si aspettava: cantando e ballando. Non senza aver prima fatto una lezione sullo scultore neoclassico Canova. Durante il, a un certo punto, si vede unirsi ai due anche la sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan, che tra le braccia die ...

Unspunta su TikTok. Vittorio Sgarbi e Al Bano cantano sulle note di Felicità , il celebre cavallo di battaglia del cantautore pugliese. I due si sono ritrovati sul palco della ...Il disco in uscita il 26 maggio, tra i brani ilcon Elodie e un inno contro il capolarato e per l'inclusività Roma, 23 mag. 'Sono cresciuto, ... dice Marco, reduce da 'un anno' ...Oltre al tanto chiacchieratocon Blanco, "Un briciolo di allegria", composto insieme al ... è arrivato all'attenzione di Mina dopo aver ricevuto, in modo casuale e, una gradita mail ...