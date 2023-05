Il dirottamento | lo scontro e l' esplosivo | quel disastro tra 3 aerei a Canton

(Di domenica 28 maggio 2023) A ottobre 1990, durante lo svolgimento dei Giochi Asiatici di Pechino, un aereo della Xiamen Airlines viene dirottato in volo. Una volta a terra, il velivolo travolgerà altri due, causando la morte di 128 persone

Il dirottamento, lo scontro e l'esplosivo: quel disastro tra 3 aerei a ... ilGiornale.it

