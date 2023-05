Il Carosello del San Raffaele Viterbo torna a Piazza di Siena

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) . Libero e Il Tempo sono media partner dell'evento, che rappresenta un unicum nel panorama mondiale dei concorsi ippici. Per il diciannovesimo anno consecutivo, ragazzi normodotati e non porteranno in scena la magia della riabilitazione equestre sul tappeto verde di Villa Borghese: l'appuntamento è per domenica 28 maggio alle ore 19:00. “Il nostro amico cavallo oltre a essere un grande atleta è anche un magnifico terapeuta e ildel Sancon i suoi fantastici ragazzi lo dimostra. Un'esibizione sempre più attesa dal pubblico romano”, aveva sottolineato Marco Di Paola, presidente della FISE, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento.