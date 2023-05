Il Canal Grande si colora di verde fluo È liquido tracciante

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - L'acqua della laguna si tinge di unfosforescente. Domenica 28 maggio, è apparsa una chiazzasul, all'altezza del Ponte di Rialto. Il motivo dell'insolitazione dell'acqua non è ancora chiaro e al momento non è stata rivendicata nessuna azione dimostrativa. Intanto il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente. ; Ultima Generazione: "Non c'entriamo niente" I ragazzi di Ultima Generazione ribadiscono di non avere nulla a che fare con quanto accaduto a Venezia. È quanto viene sottolineato dall'ufficio stampa di Ultima Generazione. #Venezia zonaRialto#presenzazioneanomala#Arpav sul posto per accertamenti ambientali con @vigilidelfuoco e @Pol Municipale pic.twitter.com/7v71QodfNA — ARPA ...

Durante la Biennale Arte in una performance (non autorizzata) utilizzò un pigmento che rendeva fosforescente i microrganismi presenti nell'acqua La chiazza verde fosforescente apparsa sul Canal Grande oggi richiama alla memoria una clamorosa performance (non autorizzata) dell'artista e architetto argentino Nicolás García Uriburu (1937 - 2016), pioniere della Land Art. Nel 1968, in

Poche ore dopo la partenza della Vogalonga, la regata non competitiva nata nel 1974 come denuncia contro il moto ondoso, l'acqua del Canal Grande si è tinta di verde. Durante la Biennale Arte in una performance (non autorizzata) utilizzò un pigmento che rendeva fosforescente i microrganismi presenti nell'acqua