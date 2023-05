Il Canal Grande è verde fosforescente

Leggi su agi

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - L'acqua della laguna si tinge di un. Domenica 26 maggio, è apparsa una chiazza fluo sul, all'altezza del Ponte di Rialto. Il motivo dell'insolita colorazione dell'acqua non è ancora chiaro e al momento non è stata rivendicata nessuna azione dimostrativa. Sulla vicenda sta indagando la polizia e i vigili del fuoco hanno già effettuato un prelievo delle acque per analizzare la sostanza. Intanto il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente. ;