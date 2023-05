Il Canal Grande è verde fosforescente. 'È liquido tracciante'

Leggi su agi

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - L'acqua della laguna si tinge di un. Domenica 28 maggio, è apparsa una chiazza fluo sul, all'altezza del Ponte di Rialto. Il motivo dell'insolita colorazione dell'acqua non è ancora chiaro e al momento non è stata rivendicata nessuna azione dimostrativa. Intanto il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, ha convocato una riunione urgente. ; Ultima Generazione: "Non c'entriamo niente" I ragazzi di Ultima Generazione ribadiscono di non avere nulla a che fare con quanto accaduto a Venezia. È quanto viene sottolineato dall'ufficio stampa di Ultima Generazione. #Venezia zonaRialto#presenza colorazioneanomala#Arpav sul posto per accertamenti ambientali con @vigilidelfuoco e @Pol Municipale pic.twitter.com/7v71QodfNA — ARPA VENETO (@arpaveneto) May 28, 2023 ...