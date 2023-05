Il Bayern vince la Bundesliga e caccia Kahn e Salihamidzcic

(Di domenica 28 maggio 2023) Incredibile quello che è successo ieri pomeriggio nell’ultima giornata della. Non solo la vittoria del titolo da parte dele il suicidio sportivo del Borussia Dortmund in casa contro il Mainz. I bavaresi sono stati protagonisti anche fuori, comunicando dopo la vittoria dell’undicesimo titolo consecutivo i licenziamenti di Oliver(presidente del consiglio di amministrazione) e di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo. Una scelta improvvisa che però era già nell’aria, poiché lo stesso Tuchel, parlando alla stampa, ha detto di esserne stato già a conoscenza. Questi allontanamenti aprono degli scenari interrogativi per ilnella prossima stagione., rivoluzione dopo il titolo: chi dopoe Salihamidzic? La domanda che tutti i tifosi bavaresi si fanno ...

Quando le cose si sono messe male e ilMonaco dell'ex Choupo - Moting ha sancito l'eliminazione dalla Champions League, il malcontento dei tifosi si è diretto tutto sull'argentino , reo di ...IlMonacoil suo undicesimo titolo consecutivo, ma il doppio addio è immediato: manca solo l'ufficialitàUna vittoria thriller in un finale da brividi, ma le emozioni non sembrano finite. ...La giornata Il gol scudetto per ilMonaco lo ha segnato Musiala all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato in campo, portando avanti la squadra allenata da Thomas Tuchel per 2 - 1 ...

In Germania vince ancora il Bayern Monaco così come in Francia allunga la serie di vittorie il Psg. Torna a festeggiare in Portogallo il Benfica e il Feyernoord in Olanda ...Bundesliga Lotta pazzesca per il titolo La sorpresa perfetta: il Bayern Monaco celebra il suo undicesimo campionato consecutivo A partire da: 00:20| Tempo ...