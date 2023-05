(Di domenica 28 maggio 2023) E' l'ultima partita al Camp Nou per Jordi, che non trattiene le lacrime, e Sergio, che sorride e poi, a fine partita, viene sollevato e lanciato in aria dai compagni. Sono due giocatori ...

In coda retrocede l'altra squadra di Barcellona, l'Espanyol, che pareggia 2 - 2 con il Valencia, risultato che non serve a evitare la caduta nella 'Segunda Division'.

Il Barcellona festeggia Busquets e Alba, l'Espanyol in B Agenzia ANSA

