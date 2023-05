I look della serata finale di Cannes 2023 | Jane Fonda brilla e non per le paillettes e Eva Longoria vince in rosso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023) Ladel Festival diera tanto attesa, e non ha mancato di stupirci. Con una supere Evaa strabiliarci con i loro, la 76esima edizione del Festival disi chiude con fiumi di applausi alla regista Justine Triet, che ha vinto la Palma d’oro con Anatomie d’une chute. E a consegnarla proprio la nostratutta paillette e vincitrice del red carpet di questa. Diva di altri tempi anche lei, ha sicuramenteto di luce propria (e non solo per il suo abito). Menzione super per Evache fa una di quelle cose rischiose che o vanno benissimo o vanno ...