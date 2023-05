I fidanzati Emilio e Pamela | l’amico Emanuele | il bar in piazza Ariano sotto choc | non doveva andare così”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ama il tuo lavoro e non lavorerai un giorno della tua Vita”, scrivevasul profilo social del bar, tabaccheria ed edicola, Voglia di caffè, che gestiva adIrpino in via d’affitto 99. In quel frequentatissimo locale al centro della comunità del Tricolle, lavorava anche, fidanzata di. La coppia, 30 anni esatti lui, 32 lei, nella prima vera calda domenica di maggio aveva deciso di fare una gita fuori porta in moto ma al ritorno, sulla Statale 90 delle Puglie, le loro giovani vite sono state spezzate. Stesso atroce destino per un loro amico,, di 32 anni, che viaggiava sulla stessa traiettoria a bordo di un’altra moticicletta, mentre l’altra persona che era a bordo è stato immediatamente trasportato all’ospedale. Necessario anche l’intervento ...