I bimbi abusati invecchiano prima | violenza altera Dna

I bambiniinvecchiano prima: la violenza lascia infatti segni e alterazioni indelebili anche sul Dna e puo' compromettere la salute da adulti. Gli abusi nell'infanzia e nell'adolescenza minano cioe' la ......di danni psichici e di un maggior rischio di perpetrare da adulti gli stessi abusi subiti da, ... "Come dimostra lo studio inglese - commenta - i minoridiventeranno adulti che non solo ...... referente nazionale della Società Italiana di Pediatria per abusi e maltrattamenti e professore di Pediatria all'Università Campus Bio - Medico di Roma - i minoridiventeranno adulti che non ...

I bimbi abusati invecchiano prima, la violenza altera il Dna - Salute ... Agenzia ANSA

I bambini abusati, dice la scienza, invecchiano prima: la violenza infatti altera il Dna, e lascia segni e alterazioni indelebili che possono compromettere la salute da adulti. Gli abusi nell’infanzia ...David e Louise hanno torturato, maltrattato e abusato dei loro 13 figli per anni, trasformando la loro vita in un inferno: il caso Turpin.