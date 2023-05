Ho una regola quando vado a cena | non faccio domande sul cibo | così come non le faccio sulla politica È il mio modo di non sabotare la cena di chi mi ha invitata

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 maggio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Non possiamo separare il gusto dalla morale. Ogni cosa che mangiamo ha un senso nel mondo. Dirti “mi piacciono le carote biologiche” significa dirti cosa voto». Quanto ha ragione Adam Gopnik, sagace scrittore del New Yorker. Sarà capitato anche a voi di invitare ae di trovarvi di fronte a un ginepraio di veti. «Non mangio carne, scusa», «Non ceno dopo le 18, grazie», «Per me solo verdure biologiche, puoi?». Io posso. Posso tutto: sono celiaca, ho disturbato mezzo mondo prima di capire che la mia, che è una malattia, va dichiarata per tempo, inda non mettere chi invita in imbarazzo. L’ho capito una sera, andando ada una coppia molto carina cui avrei potuto tranquillamente comunicare il mio problema. Non lo feci. ...