Historical crimes Carlo Panfilla | storia del killer che appuntava i suoi delitti in agenda

(Di domenica 28 maggio 2023)nasce a Lusciano in provincia di Caserta nel 1945. Della sua fanciullezza non si hanno notizie certe poiché trascorsa in una situazione di disagio ma senza problematiche eccessive. Si sa solamente che soffre di un tic nervoso ad un occhio e al mento, cose queste che lo fanno sentire un emarginato. Di carattere collerico e vendicativo, andava su tutte le furie se gli sguardi di chi incontrava si posavano insistentemente su questi due piccoli handicap. Non ancora ventenne e già disoccupato cronico si dedica a piccoli traffici malavitosi in una zona, come quella di Caserta, all’epoca ad alto indice di criminalità. Nel tentativo di vivere senza lavorare pensa di sfruttare una donna per avviarla alla prostituzione. Ma la stessa deprecabile idea l’hanno anche dueconoscenti che vedono in questa attività illecita un modo ...

Historical crimes. Carlo Panfilla, storia del killer che appuntava i suoi ... Il Faro online

