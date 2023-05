Hans Clemer | realista e maestoso

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Il pittore d’origine fiamminga, naturalizzato francese, fu attivo in Piemonte tra la fine del Quattrocento e la prima decade del Cinquecento. Oltre a straordinari polittici, resta nella storia dell’arte per il suo capolavoro realizzato a Elva, nella dimensione remota e ispirata della Valle Maira. Il viaggio a Elva è un pellegrinaggio verso il nulla. In Piemonte, si parte da Saluzzo, da Cuneo, da Dronero e si avanza per le valli Ma non si ci passa, non è una tappa per fermarsi e andare altrove. Si va a Elva per andare a Elva. Nel mio caso è un pellegrinaggio desiderato da anni per vedere gli affreschi di, un pittore girovago e bizzarro che arrivò fin lì per dipingere le Storie della Vergine e la Crocefissione come in un abisso del mondo.arriva, baldanzoso, con il massiccio Joseph, al tramonto. Ad aspettarlo dovettero ...