Guida al Roland Garros

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilè uno dei più prestigiosi tornei di tennis del mondo. Quella che sta per iniziare sarà l’edizione numero 122, ma siamo proprio sicuri di sapere tutto ciò che serve per seguirlo senza perderci qualcosa? Le origini Iniziamo con un po’ di storia. Ilnasce a Parigi con il nome di Campionato Internazionale di tennis di Francia nel 1891. A organizzare la prima edizione fu l’Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, che scelse come luogo per giocare i campi del Racing Club de France. Il primo torneo si svolse tutto in un solo giorno e parteciparono appena cinque tennisti, lo vinse il britannico Briggs (del quale si ignora il nome di battesimo). L’esordio del torneo femminile avvenne tre anni dopo, quando ad imporsi sulle sole due avversarie fu la francese Adine Masson. Perché si ...

Inizia il secondo Slam della stagione 2023.

