Guardie Lipu | operazione antibracconaggio notturno nelle campagne del Napoletano

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSette congegni elettronici, rigorosamente vietati dalla legge, alimentati con batterie per auto e accessoriati di altoparlanti e timer riproducenti il verso della quaglia, sono stati rinvenuti e sequestrati dalleVenatorie e Zoofile dellaguidate dal Cav. Giuseppe Salzano, coordinatore regionale della Vigilanza, nel corso di quattro attività notturne. I richiami vengono attivati di notte per attirare le quaglie durante gli spostamenti notturni garantendo, così, al bracconiere l’area popolata di prede al mattino. “Alcuni bracconieri, consapevoli di potersi vedere sequestrati i loro richiami, li rinchiudono in vere e proprie casseforti che incatenano a trochi o massi – afferma l’Avv. Fabio Procaccini, Delegatodi Napoli – abbiamo dovuto armare le nostre ...

Guardie Lipu: operazione antibracconaggio notturno nelle ... anteprima24.it

Erano alimentati con batterie per auto e accessoriati di altoparlanti e timer riproducenti il verso della quaglia ...Un uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica competente, per i reati di uccellagione e maltrattamento agli animali e i cardellini hanno ritrovato la loro libertà ...