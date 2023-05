Grosso guaio pakistano per l’imperatore Xi Jinping

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) I conflitti interni dell’ingombrante vicino sono pericolosi per Pechino. Che poi si trova circondata da Stati, magari in teoria alleati, ma instabili. E il leader cinese è protagonista di un’egemonia affrettata. Il governo di Giorgia Meloni appare determinato a uscire dall’accordo sulle Vie della Seta, ma non fa mistero di temere le ritorsioni di Pechino. Per questa ragione, il presidente del Consiglio rischia di impelagarsi in un negoziato con i cinesi in cui il pericolo è che la proverbiale toppa (leggi: accordi riparatori con il Dragone) sia anche peggio del buco (accordo sulle Vie della Seta privo di sostanza ma ricco di valenza simbolica). Sullo sfondo, c’è con ogni probabilità una percezione errata della traiettoria imboccata da Xi. Procediamo con ordine. La narrazione trionfale di una Cina che, forte in casa propria, contende agli Stati Uniti (e ai ...