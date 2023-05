Grande serata al Pianistico con Giuseppe Albanese e la magia evocativa del cinema

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 maggio 2023) Bergamo. Un viaggio tra alcune iconiche colonne sonore del, svolto attraverso un processo di contaminazione dell’Anti Avanguardia novecentesca. Un viaggio che ha portato gli ascoltatori in altri mondi, sempre in crescendo, quello proposto da, pianista faentino protagonista al Festivalsabato 27 maggio sul palco del teatro Donizetti. Unainiziata con il doveroso omaggio alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, per le quali la presidente del Festival Daniela Gennaro Guadalupi e Giorgio Berta, presidente di Fondazione Donizetti, hanno comunicato che verrà loro devoluto l’incasso della. Una terra martoriata, dalla quale proviene proprio il faentino, che ha raccontato la terribile situazione ...