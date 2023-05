Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli smette di seguire Daniele Dal Moro | la venezuelana con le valigie in stazione

(Di domenica 28 maggio 2023) Colpo di scena per gli Oriele. La, poco fa, ha defollowato su InstagramDal, l'ex tronista veneto con cui aveva iniziato una storia d'amore molto seguita e amata dai telespettatori del Gf Vip.

Che sia un semplice litigio o una rottura definitiva Due giorni fa, Oriana , ospite in una diretta in onda sul portale spagnolo Mtmad, ha dichiarato: Scopri le ultime news sulVip .... come l'avvocato e ilUmberto ci lasciano, si apre un vuoto di potere e arriva quasi ... Loro si sentono ricchi e di buona famiglia, chi può toccarli Ed invece peccano diingenuità! I ...L'ex - concorrente delVip ha infatti condotto la bella modella alla scoperta di un mondo molto lontano dalle frequentazioni di lei. Il mondo dei casinò e delle scommesse , delle ...

Grande Fratello Vip, Dayane Mello sbotta sui social: "Imparate a rispettare le mie scelte" ComingSoon.it

Colpo di scena per gli Oriele. La Marzoli, poco fa, ha defollowato su Instagram Daniele Dal Moro, l'ex tronista veneto con cui aveva iniziato una storia d'amore molto seguita e amata dai telespettator ...A seguito delle numerose critiche ricevute sui social, Luca Onestini aiuta gli sfollati dopo l'alluvione in Emilia Romagna ...