GP Monaco | Perez | “Mio errore inaccettabile | chiedo scusa a tutti”

L'edizione 2023 del Gp diè stata comunque all'altezza delle aspettative, con incidenti e la ... che, complice lo zero in casella di, è in fuga. Non male le Mercedes che hanno chiuso al ...Ha dominato i 78 giri del GPdall'inizio alla fine. Quarta vittoria stagionale in sei gare. ...in avvio di qualifica si è schiantato a Santa Devota ed è partito dal fondo accanto all'Alfa ...Verstappen ha tenuto la testa della gara al via del Gp di, davanti ad Alonso e Ocon. I primi ... sempre più leader, ma anche Alonso , che rosicchia punti a Sergio, partito ultimo e ...

GP Monaco: Perez, disastro qualifiche! Incidente, fuori già in Q1 Tuttosport

M ONACO – Con la pioggia o l’asciutto, a Monaco contro Verstappen c’è poco da fare. Ci ha provato per un po’ di giri Fernando Alonso, con un tira e molla fatto di decimi in più o meno ad ogni giro, ma ...Un weekend da dimenticare per Sergio Perez. Il secondo pilota della Red Bull si è dovuto accontentare soltanto della sedicesima posizione nel GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di F1.