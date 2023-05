GP Monaco | in fiamme la vettura di Jack Doohan | paura in F2

...per il Gran Premio di: Jack Doohan ha perso il controllo della propria monoposto a circa metà della sessione, andando a sbattere contro le barriere, con la vettura che è andata in. ...Il pilota australiano non ha avuto però problemi, riuscendo a uscire dalla monoposto in. Guarda il ...Incidente e attimi di tensione adopo che il pilota Jack Doohan è finito contro le barriere a seguito in un errore nel primo ... è uscito subito dalla macchina e sta bene, ma poco dopo le...

Formula 2, GP Monaco: fiamme dalla macchina di Jack Doohan. FOTO e VIDEO Sky Sport

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Incidente e attimi di tensione a Monaco dopo che il pilota Jack Doohan è finito contro le barriere a seguito in un errore nel primo settore al giro 22 della Feature Race. Il pilota australiano, figlio ...