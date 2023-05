GP Monaco | gli highlights della gara

Guarda anche GPGP, le foto della gara nel Principato Guarda qui,highlights di Monte Carlo:... fermano la fuga per la vittoria, mica di oggi a, dell'intero Mondiale già nelle sue mani, ... quella di Montecarlo che lo scorso anno nonsorrise più di tanto. Come detto, da applausi uno ...F1: la classifica Costruttori dopo il GP di2023 POS. TEAM PUNTI 1 Red Bull 249 2 Aston Martin 120 3 Mercedes 119 4 Ferrari 88 5 Alpine ...orari saranno dunque ancora una volta quelli 'tipici'...

Formula 1, GP di Monaco: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW GPOne.com

da Monte Carlo, MonacoRisultato insufficiente per la Ferrari nel Gran Premio di Monaco. La Rossa di Maranello ha chiuso in sesta e ottava posizione con Leclerc e Sainz, i quali hanno sofferto specialm ...In una domenica ricca di colpi di scena grazie alla pioggia sul Principato di Monaco, Mercedes ha sfiorato il podio F1 con Russell e Hamilton ...