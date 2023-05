GP Monaco | F1 | Verstappen trionfa nella pioggia davanti ad Alonso

(Di domenica 28 maggio 2023) Una performance brillante da parte di Maxche ha saputo gestire alla perfezione tutta la gara, conducendola dall’inizio alla fine. Anche il Gran Premio didice Red Bull, ma dietro si stanzia un attento Fernandomentre al terzo posto chiude il podio Ocon bravo a limitare Hamilton. Male le Ferrari, che hanno gestito in modo poco ottimale il cambio gomme nel momento in cui è iniziato a piovere, con Sainz e Leclerc che hanno avuto molta poco comunicazione tra loro. Lainfatti ha un po’ cambiato le carte in tavola per tutti, complicando la corsa come i tanti muri presi hanno testimoniato. Andiamo dunque a vedere i risultati del GP didi F1. GP, F1: Vince un monumentale(Credit foto – pagina Facebook Red Bull ...

