Gp Monaco | a Montecarlo Verstappen domina la gara e arriva primo Sul podio Alonso e Ocon | sesto Leclerc

(Di domenica 28 maggio 2023) Maxconclude unaperfetta e vince il Gran Premio di, per la seconda volta in carriera. Dietro di luino, che a 41 anni torna suldidove aveva vinto con la McLaren e la Renault, ed Esteban– terzoin carriera.è il quarto pilota più anziano di sempre a salire sul. Le Ferrari non riescono ad andare oltre alposto di Charlese all’ottavo di Carlos Sainz. Laè stata caratterizzata dalla pioggia, che ha portato fuori strada diversi piloti. Lo stesso, ma anche Sainz, hanno urtato i muretti, con il ferrarista ...

Formula 1, gli highlights del GP di2023: vince Verstappen, secondo Alonso, terzo ...L'impermeabile Max. La pioggia non bagna Verstapppen , e neanche tutto il resto del mondo lo tocca: l'olandese più forte dei muri diche ha strusciato per una pole magnifica e che ha continuato ad accarezzare in una gara che da noiosa si è trasformata in caos, con l'arrivo della pioggia a una ventina di giri dalla fine. ...L'olandese con la Red Bull conquista anche il Gran premio die certifica il suo dominio ... come spesso accade d'altronde a. Alla fine però non è cambiato nulla: Verstappen è rimasto ...

Altro che “pive nel sacco”, la Ferrari riparte da Montecarlo letteralmente umiliata. Stavolta non solo dalla Red Bull, situazione a cui ha ormai fatto l’abitudine, bensì anche da tanti altri rivali. D ...Il Mondiale di F1 della Red Bull torna a Monaco a due velocità con Max Verstappen mostruosamente forte e Sergio Perez imbarazzante.