GP di Monaco | le pagelle | Verstappen inarrivabile | ma Alonso è uno spettacolo Sorpresa Ocon | meritatamente a podio Ferrari dozzinali

Queste ledel gran premio di, settima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato Montecarlo domina il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro al pilota olandese, si piazzano ...Lee i voti ai protagonisti delle qualifiche del Gran Premio di2023 , sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Pole position di un super Max Verstappen, che tira fuori dal cilindro ...... esultanza gol Andre' Zambo Anguissa Ledi Napoli - Inter 3 - 1 a cura di Fabrizio d'... Tra lui e ilGuerriero non c'è trippa per Lukaku e per quella pippa di Correa. E poi Amir vanta una ...

GP di Monaco, le pagelle: Verstappen inarrivabile, ma Alonso è uno spettacolo. Sorpresa Ocon, meritatamente a leggo.it

Il responso del campo inappellabile dice ancora una volta che il Bayern Monaco è Campione di Germania. Bundesliga: gli altri verdetti. In questa ultima giornata di Bundesliga c’erano anche altri verde ...Le pagelle e i voti ai protagonisti delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2023, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1.