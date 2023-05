Golf | Pablo Larrazabal trionfa nel KLM Open Crollo per Renato Paratore | Celli buon 12°

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Iisti del DP World Tour si lasciano alle spalle un nuovo fine settimana di fatiche. Si è da pochi minuti concluso infatti il KLM(montepremi 2 milioni di dollari), evento olandese noto anche come Dutch. Sorride. Lo spagnolo resiste al comando in un serratissimo finale brillando nella seconda parte del round. L’iberico chiude con lo score complessivo di -13 (285 colpi), congedandosi dal torneo con un solido giro da -2. Nonostante il doppio bogey iniziale,non si è scomposto ritrovando i putt e la concentrazione utile a respingere gli assalti avversari. -11 e seconda posizione per lo spagnolo Adrian Otaegui, che completa la doppietta. Chiudono il podio con -10 il sudafricano Dean Germishuys ed il danese Rasmus Hojgaard. Sul percorso par 72 del ...