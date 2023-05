Giulia Peditto | chi è la fidanzata di Dargen D’Amico | “Cerco di proteggerla”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023)è ladi, bellissima influencer e amica di Chiara Ferragni, i fan del rapper hanno scoperto la relazione grazie a diversi indizi che i due hanno incautamente disseminato sui loro canali social… Vedremotra gli ospiti di “Domenica In” in onda dalle 14:00 su Raiuno.è una ragazza di 29 anni di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Di professione è una imprenditrice ed insegnante di yoga. Molto presente ed attiva sui social,è anche una influencer visto che condivide con i suoi follower consigli sulla sua attività ( e non solo).di lavoro fa l’imprenditrice e l’insegnante di fitness, con specializzazione in yoga. ...