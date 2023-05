Giubileo | il cardinale Parolin a Montevergine | «Affidiamo alla Madonna il mondo che cerca la pace»

Affidiamo alla Madonna il mondo che cerca la pace. È l'accorato appello che ilParolin ha lanciato dall'altare del Santuario di Montevergine . Per ildell'antico Monastero, fondato 900 anni fa da San Guglielmo da Vercelli, l'inviato del Papa ha portato la ...Affidiamo alla Madonna il mondo che cerca la pace È l'accorato appello che ilParolin ha lanciato dall'altare del Santuario di Montevergine . Per ildell' antico Monastero, fondato 900 anni fa da San Guglielmo da Vercelli, l'inviato del Papa ha portato la ...Per ildel Santuario di Montevergine , di cui quest'anno cadono i 900 anni dalla fondazione, ilParolin a nome del papa ha celebrato il rito religioso. Presenti i ministri dell'Interno ...

Montevergine, è il giorno del Giubileo: 900 anni di devozione ilmattino.it

Affidiamo alla Madonna il mondo che cerca la pace. È l'accorato appello che il Cardinale Parolin ha lanciato dall'altare del Santuario di Montevergine. Per il ...Per il Giubileo del Santuario di Montevergine, di cui quest'anno cadono i 900 anni dalla fondazione, il cardinale Parolin a nome del papa ha celebrato il rito religioso. Presenti i ...