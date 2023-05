Giroud manda il Milan in Champions | notte fonda per la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilcentra l'obiettivoLeague, lantus saluta lo Stadium con una sconfitta che certifica una crisi proa tutti i livelli. Da quello tecnico, con una squadra in disarmo e svuotata al termine di una annata vissuta sulle montagne russe per le vicende fuori dal campo, a quello societario, con una ricostruzione ancora da delineare dopo il terremoto causato dall'addio di Andrea Agnelli. Passando infine per quello ambientale, con un tifo sempre più scollato dal gruppo squadra e in aperto contrasto con il club. Di fronte a queste macerie il, a cui bastava un punto per la certezza aritmetica del posto nell'Europa che conta, ha avuto vita facile nel domare una Signora incapace di rialzarsi di fronte alle prime avversità, proprio come avvenuto contro l'Empoli: la stoccata di ...