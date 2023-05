(Di domenica 28 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il Milan ha staccato l’ultimo pass utile per prendere parte allaLeague 2023/2024. Con la vittoria per 1-0 all’Allianz Stadium contro lantus, ihanno così blindato la quarta posizione in classifica. Per lantus, invece, è notte fonda. Dopo la penalizzazione di dieci punti e la sconfitta di Empoli di inizio settimana, arriva un altro pesante ko. In un primo tempo inizialmente molto chiuso e con tanti errori da una parte e dall’altra, era stata lantus a prendere un pò più di coraggio e a presentarsi dalle parti del portiere avversario con maggior frequenza, la grande occasione era capitata al 24? sui piedi di Di Maria ma sull’assist di Kean “sporcato” da una deviazione di Thiaw l’argentino aveva messo alto da posizione ghiotta. Alla prima vera ...

Il Milan controla e riparte e al 40' passa in vantaggio: Calabria crossa dalla destra sul secondo palo per Giroud che si toglie dalla marcatura di Gatti e gira in porta di testa per il vantaggio rossonero.

Giroud decide la sfida in casa Juve, rossoneri in Champions ... Il Denaro

Il bel gol di Olivier Giroud regalano al Milan, con una giornata d'anticipo, l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione della.Olivier Giroud è intervenuto così ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus-Milan, gara vinta dai rossoneri per 1-0 e che ha permesso alla squadra di Pioli di ...