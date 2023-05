Giro | occhio a Milan | in volata può ripetersi

(Di domenica 28 maggio 2023) La passerella finale si terrà a Roma: tappa breve, piatta e veloce con un circuito piuttosto tecnico. Spazio per i velocisti con l'azzurro che potrà giocarsi le proprie carte. Vediamo chi potrebbe brillare e come seguire la tappa in diretta tv o streaming

Giro d'Italia - Occhio! Occhio! È tornato l'uomo con la motosega sul ... Eurosport IT

Ultima passerella nella Capitale. Si chiude il Giro d'Italia 2023: dopo lo spettacolo della cronoscalata appuntamento con la volata conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprire la tappa odierna nel ...In vantaggio al secondo intermedio su Thomas prende una buca e gli cade la catena perdendo 20 secondi. Negli ultimi km fa il vuoto e si prende la Rosa sconfiggendo il gallese andato in crisi ...