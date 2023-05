Giro | gran festa a Roma In volata l’ultima zampata di Cavendish

(Di domenica 28 maggio 2023) L'ultima tappa si chiude come previsto con unadi gruppo. Milan ci prova ma ne ha molto di più il campione britannico, che chiude il suo rapporto con la corsa rosa con l'ultima vittoria prima del ritiro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2023 18.53 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2023! Grazie a tutti per averci seguito in ques ...Finale di Giro d'Italia 2023 di grandissima qualità: sul percorso splendido di Roma ad esultare è infatti Mark Cavendish, che trova il diciassettesimo successo personale nella Corsa Rosa nell'ultimo a ...