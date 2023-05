Giro d’Italia | tappa Lussari entrerà nella storia

(Di domenica 28 maggio 2023) “Questa sarà unache, per diversi motivi,. Ancora una volta Enzo Cainero ci ha dimostrato che aveva una visione che lo portava laddove nessuno era capace di osare. Il successo e il tanto pubblico presente sono il giusto tributo al ‘patron’, il quale ha lasciato un’importante eredità al suo rodato staff”. Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga a Tarvisio nei pressi della linea di partenza della 20.a cronometro delche, dal centro cittadino, porta i corridori in vetta al monte. Alla presenza del direttore della gara Mauro Vegni e di numerosi esponenti dell’esecutivo (il vicepresidente della regione Mario Anzil, che tra l’altro ha dato il via al primo corridore, nonché ...

Mai dare nulla per scontato. Anche in uno sport che la maggior parte dei non appassionati definisce noioso. Ilè un romanzo in rosa che ha tante sfacettature e che può cambiare da un momento all'altro. Ha i protagonisti ma gli imprevisti, il "killer" per un thriller'eccezione sono dietro l'...'In quei minuti non passava mai il tempo, ma ci abbiamo creduto e continuavamo a chiamarlo'.Il taglio alto è dedicato al: 'È il tempo di Roglic'. Spazio anche alla sfida tra Juventus e Milan di questa sera: 'Allegri dà l'ok sul ds Giuntoli. Pioli vuole il punto del quarto ...