Giro d’Italia | la corsa rosa incorona Primoz Roglic come vincitore

Paura al Lago Maggiore . Una barca a vela si è ribaltata nella serata di oggi, domenica 28 maggio, durante unturistico. Il motivo Una tromba'aria si è abbattuta sulle acque del lago , di fronte a Lisanza, nel comune di Sesto Calende. Maltempo in Lazio e Campania, oltre 700 interventi dei Vigili del ...Primoz Roglic ha conquistato per la prima volta in carriera il, grazie alla strepitosa cronometro di sabato. Superata l'ultima insidia della tappa di domenica con arrivo a Roma, il vincitore della corsa rosa si è lasciato andare ai microfoni della ...ROMA - Mark Cavendish vince allo sprint la ventunesima e ultima tappa del2023, 126 chilometri complessivi sulle strade di Roma. Sul traguardo di via dei Fori Imperiali, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il velocista britannico ...

Giro d'Italia 2023, le pagelle: Roglic 10 e lode, Gaviria bocciato, Milan stella da 8,5 La Gazzetta dello Sport