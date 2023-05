Giro d' Italia | Cavendish vince l' ultima tappa in volata a Roma Trionfa Roglic in rosa

A Cavendish l'ultima tappa, a Roglic ild'. Si è conclusa pochi minuti fa la 106esima edizione della Corsa Rosa con la 'passerella' romana. La Capitale ha ospitato l'atto conclusivo e i ciclisti hanno affrontato 126 km in cui ...Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 106/a edizione deld'che si è concluso oggi con la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali . Mark Cavendish ha vinto in volata la 21/a e ultima tappa deld'numero ...Per Cavendish, che lascerà a fine stagione, è il successo numero 17 al. Roglic può definitivamente festeggiare. Ilè suo. Applausi per

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

L'ultima frazione di 126 chilometri se la aggiudica il britannico. Il vincitore e la Maglia rosa premiati da Mattarella ...La frazione con partenza ed arrivo a Roma dopo 126 km è stata la ventunesima ed ultima del Giro d'Italia 2023 di ciclismo su strada: vittoria in volata per il britannico Mark Cavendish. Di seguito i v ...