Giro d’Italia 2023 | un’Italia promossa Caruso a ridosso del podio | Zana e Frigo in rampa di lancio | Milan è già una star

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilsi è chiuso con la tappa nella splendida cornice di Roma. Dopo tre settimane di fatica e di maltempo, ma anche di spettacolo e battaglie, l’edizione numero 106 della Corsa Rosa ha presentato tantissimi temi, tra cui anche la crescita di giovani corridori italiani, che hanno dato man forte ai più esperti. Il corridore che ancora una volta ha portato la bandiera italiana nelle zone alte della classifica è l’inossidabile Damiano. Il ragusano ha chiuso quarto, centrando l’obiettivo della top5 che poteva essere pronosticabile alla vigilia. Alle spalle dei tre corridori che hanno occupato le posizioni del, che si sono dimostrati di una categoria superiore, c’è ancora lui, grazie all’esperienza, alla capacità di gestione e ad una condizione in costante crescita. Da un ...

Lo sloveno Primoz Roglic è il vincitore della 106ª edizione dele ha festeggiato mostrando e baciando il trofeo da una terrazza sopra i Fori Imperiali. Guarda il video di Luca ...Con un grande strappo in volata, Mark Cavendish si aggiudica la vittoria nella 21ª e ultima tappa del. Roglic chiude in maglia rosa. Guarda il video con gli ...ROMA - Mark Cavendish vince allo sprint la ventunesima e ultima tappa del2023, 126 chilometri complessivi sulle strade di Roma. Sul traguardo di via dei Fori Imperiali, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il velocista britannico ...