Giro d’Italia 2023 | tutte le classifiche | Jonathan Milan conquista la graduatoria a punti!

(Di domenica 28 maggio 2023) La frazione con partenza ed arrivo a Roma dopo 126 km è stata la ventunesima ed ultima deldi ciclismo su strada: vittoria in volata per il britannico Mark Cavendish. Di seguito i vincitori delle quattro principaliindividuali:difende sul traguardo capitolino la maglia ciclamino elaa punti.: Mark Cavendish chiude in bellezza a Roma. Trionfo per Primoz Roglic CLASSIFICA GENERALE FINALE1 SLO ROGLIC Primoz Jumbo-Visma 85:29:02 2 GBR THOMAS Geraint INEOS Grenadiers + 14 3 POR ALMEIDA Joao UAE Team Emirates + 01:154 ITA CARUSO Damiano Bahrain ...

A Cavendish l'ultima tappa, a Roglic il. Si è conclusa pochi minuti fa la 106esima edizione della Corsa Rosa con la 'passerella' romana. La Capitale ha ospitato l'atto conclusivo e i ciclisti hanno affrontato 126 km in cui ...Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 106/a edizione delche si è concluso oggi con la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali . Mark Cavendish ha vinto in volata la 21/a e ultima tappa delnumero ...Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del2023 a Roma mentre Primoz Roglic vince ilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi ...