Giro d' Italia 2023 | Roglic maglia rosa | Cavendish vince in volata ultima tappa a Roma

(Di domenica 28 maggio 2023), 28 mag. (Adnkronos) - Markinl'deld'mentre Primozilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo Visma ha mantenuto laanche al termine dell', sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completano il podio Geraint Thomas, a 14 secondi, e Joao Almeida, a 1'15. Damiano Caruso, migliore deglini, si è piazzato al ...

A Cavendish l'ultima tappa, a Roglic ild'. Si è conclusa pochi minuti fa la 106esima edizione della Corsa Rosa con la 'passerella' romana. La Capitale ha ospitato l'atto conclusivo e i ciclisti hanno affrontato 126 km in cui ...Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 106/a edizione deld'che si è concluso oggi con la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali . Mark Cavendish ha vinto in volata la 21/a e ultima tappa deld'numero ...Per Cavendish, che lascerà a fine stagione, è il successo numero 17 al. Roglic può definitivamente festeggiare. Ilè suo. Applausi per

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

L'ultima frazione di 126 chilometri se la aggiudica il britannico. Il vincitore e la Maglia rosa premiati da Mattarella ...La frazione con partenza ed arrivo a Roma dopo 126 km è stata la ventunesima ed ultima del Giro d'Italia 2023 di ciclismo su strada: vittoria in volata per il britannico Mark Cavendish. Di seguito i v ...