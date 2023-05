Giro d’Italia 2023 | Roglic maglia rosa | Cavendish vince in volata ultima tappa a Roma

(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Markinl’delmentre Primozilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza problemi. Il capitano della Jumbo Visma ha mantenuto laanche al termine dell’, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Completano il podio Geraint Thomas, a 14 secondi, e Joao Almeida, a 1’15. Damiano Caruso, migliore degli italiani, si è piazzato al quarto posto a 4’40 dal vincitore. Il britannico ...

In, si sa, il calcio è una passione che spesso non lascia ... E la storia che giunge'oltre Manica sta facendo ildel ...... nel suo rientro in pista dopo il pit stop al61 lo tocca ...luglio 2022 per un altro piccolo episodio di gara nel Gran Premio'... Per la gioia dell'e dell'ACI, è degno di menzione, al di ...Lo sloveno Primoz Roglic, 33 anni, capitano della corazzata olandese Jumbo Visma ha vinto il, edizione 106. La Corsa Rosa si è arricchita di un nome di prestigio, un combattente mai domo. In questoha avuto un solo momento difficile, sul monte Bandone, ma ha saputo gestirlo ...