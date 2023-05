Giro d' Italia 2023 | Roglic maglia rosa | Cavendish vince in volata ultima tappa a Roma

La passerella finale nella Città Eterna non ha deluso le aspettative degli amanti del ciclismo, intervenuti in gran numero sul circuito cittadino che chiude ild'2023. Tappa semplice, piatta e non troppo lunga, fatta apposta per i velocisti. C'è spazio per un tentativo di fuga che viene riassorbito prima dell'ultimo, dove si scatena la lotta ...Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa deld'2023 a Roma mentre Primoz Roglic vince ilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi ...Il territorio del Südtirol apparteneva storicamente all' Austria : era passato al Regno d', ... frutto probabilmente non solo delle sue origini sudtirolesi, ma anche del fatto che inper il ...

La vittoria del Giro di Roglic e quella di Tappa di Cavendish sono state salutate dall'applauso del presidente della Repubblica Mattarella ...ROMA - Dopo l'acuto nella cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari la vittoria del 106° Giro d'Italia era blindata e lo sloveno Primoz Roglic si è goduto così la passerella nella 21ª tappa a Roma (126 km) ...