Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic | “Queste emozioni rimarranno con me per sempre”

(Di domenica 28 maggio 2023) Anche l’ultimissimo tassello del puzzle va al suo posto. Superata senza intoppi anche la passerella finale nella capitale,può esultare e godersi anche l’ufficialità dl suo risultato: il vincitore del, la 106a edizione della Corsa Rosa, è lui. Lo sloveno ha parlato ai microfoni della RAI dopo il traguardo: “Èdifficile da dire quali siano le vittorie più grandi, più importanti, ma di certo in questomi sono goduto ogni momento. In molti casi è stato un po’ come andare sulle montagne russe ma non abbiamo mai smesso di lottare e di crederci”. “Oggi è stato bello potersi godere un ultimo giorno di questoqui a Roma – ha aggiunto poi-. L’avvicinamento a ...

La passerella finale nella Città Eterna non ha deluso le aspettative degli amanti del ciclismo, intervenuti in gran numero sul circuito cittadino che chiude il2023. Tappa semplice, piatta e non troppo lunga, fatta apposta per i velocisti. C'è spazio per un tentativo di fuga che viene riassorbito prima dell'ultimo, dove si scatena la lotta ...Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del2023 a Roma mentre Primoz Roglic vince ilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi ...... era passato al Regno, come noto, solo alla fine della ... Non è certo una colpa,'altro canto, benché in tanti gli abbiano ... ma anche del fatto che inper il mondo parli più l'inglese (...