Giro d’Italia 2023 | Mark Cavendish | “Sono davvero emozionato | questa vittoria ha un sapore speciale”

Il ciclista britannico Mark Cavendish ha vinto in volata l'ultima tappa di 126 km dela Roma mentre Primoz Roglic ha conquistato ilnumero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere ...A Cavendish l'ultima tappa, a Roglic il. Si è conclusa pochi minuti fa la 106esima edizione della Corsa Rosa con la 'passerella' romana. La Capitale ha ospitato l'atto conclusivo e i ciclisti hanno affrontato 126 km in cui ...Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 106/a edizione delche si è concluso oggi con la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali . Mark Cavendish ha vinto in volata la 21/a e ultima tappa delnumero ...

Giro d'Italia: capolavoro Roglic, vince la crono sul Lussari e si prende la Rosa La Gazzetta dello Sport