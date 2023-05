Giro d’Italia 2023 | la consacrazione di Jonathan Milan Prossimi obiettivi e un pensierino al Mondiale…

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) È stato la sorpresa di questoe, nonostante una volta conclusiva non all’altezza, sarà l’unico azzurro a salire sul podio delle premiazioni in quel di Roma al termine della Corsa Rosa. Un eccezionalesi è andato a prendere la Maglia Ciclamino a suon di volate mostruose. È definitivamente esploso anche su strada il talento friulano, che l’Italia attendeva da anni: su pista ha già un palmares di tutto rispetto con la medaglia d’oro olimpica di Tokyo nel quartetto a spiccare. La Bahrain-Victorious non gli ha messo a disposizione un gran treno, ma l’azzurro ha saputo mettere in mostra una potenza disarmante, ai livelli dei migliori al mondo. Ed ora? Lo attendiamo a confrontarsi con i velocisti di spicco: la rosa degli sprinter in questa Corsa Rosa non era assolutamente al ...