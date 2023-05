Giro d’Italia 2023 in tv | tappa Roma-Roma | altimetria | programma Oggi orari diversi

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilarriva al suo epilogo: dopo ritiri, discussioni, colpi di scena, polemiche, pia, vento e sole, la capitale è pronta ad accogliere l’arrivo della carovana per un finale affascinante con la cornice dei fori imperiali. Un arrivo in volata di gruppo è certamente la soluzione più probabile. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDALLE 15.25 PERCORSO L’ultimadella 106a edizione della Corsa Rosa sarà tutta in pianura e divisa in due parti: nella prima si passerà dal litorale di Ostia per poi ritornare in zona partenza, ovvero-Eur, mentre nella seconda si rimarrà in un circuito all’interno della Capitale. L’anello finale sarà lungo 13,6 ...