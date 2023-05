Giro d’Italia 2023 | Geraint Thomas | “Perdere così è durissima | magari andrò alla Vuelta”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Il ciclismo sa essere crudele ed ildine è testimonianza diretta. Il gallese ha affrontato tre settimane da campione, gestendo al meglio le energie, senza maila calma ed il controllo. Otto giorni in Maglia Rosa prima della cronoscalata del Monte Lussari che l0ha visto soccombere ad un Roglic inarrestabile. Un secondo posto finale che vale tantissimo, ma che non può non deludere il gallese. Queste le parole a finerilasciate a Cycling Pro Net: “Non è il risultato che volevo ma di certo se mi avessero detto che sarei arrivato secondo anche solo pochi mesi fa avrei firmato senza pensarci. Sono rimasto fiducioso finofine, soprattutto grazie ai miei compagni che mi hanno supportato al meglio. Guidare la classifica per tanti ...