Giro d’Italia 2023 | bruttissima caduta per Ackermann nella volata di Roma VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilha avuto emozioni minuto dopo minuto con volate e cadute che in pochi anni si erano viste. Anchetappa finale, vinta da Mark Cavendish a 38 anni, unaha descritto anche l’arrivoCapitale che ha chiuso il. Ad avere la peggiocollisione fra le varie biciclette di Fiorelli e di Milan è stato Pascalche è volato sulle transenne e facendo così tenere il fiato sospeso per alcuni secondi. Laè statae molto violenta che però, nonostante il grandissimo spavento, è montato in sella arrivando con estrema calma all’arrivo. In alto il. SportFace.